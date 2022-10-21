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Bahçesaray’da kar yağışı
Van’ın Bahçesaray ilçesinin Karabet Geçidi’ne mevsimin ilk karı yağdı.
Çevre 21.10.2022, 13:34
Van’ın Bahçesaray ilçesinin Karabet Geçidi’ne mevsimin ilk karı yağdı.
Kentte etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı ve sisin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki Karabet Geçidi’nde sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü de bölge illeri genelinde etkili olacak yağışların yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağını duyurarak vatandaşları uyardı.