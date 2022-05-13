Bahçelievler’de okullar yeşillendiriliyor

AK Parti İstanbul İl Çevre, Şehir ve Kültür İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Okullar Yeşillendiriliyor projesi çerçevesinde Bahçelievler’deki 5 okulun bahçesi ağaçlandırıldı. Bahçelievler Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü ve Bahçelievler Kaymakamlığı’nın katkılarıyla okul bahçelerine fidanlar dikildi.

Okullar Yeşillendiriliyor projesi çerçevesinde Bahçelievler ilçesindeki 5 okulun ağaçlandırma projesi törenle tamamlandı. Bahçelievler Kudret Saraçoğlu İmam-Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen tören programında öğrenciler Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile birlikte okul bahçesinde çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Öğrenciler hayatlarında ilk defa fidan dikmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadı.

Fidan dikim törenine AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna, İstanbul Orman İşletme Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.