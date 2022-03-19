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Bahçelievler’de kar yağışı aralıklarla devam ediyor
İstanbul Bahçelievler’de kar aralıklarla etkili olamaya devam ediyor. Vatandaşlar zor anlar yaşıyor.
Çevre 19.03.2022, 11:04
İstanbul Bahçelievler’de kar aralıklarla etkili olamaya devam ediyor. Vatandaşlar zor anlar yaşıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bahçelievler’de aralıklarla yağan karda vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Lapa lapa yağan karda üst geçit kısa sürede beyaza büründü.