Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığından yaz şenliği

Gölbaşı Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cihat Ceylan ev hanımlarının aile bütçelerine katkı sağlaması amacıyla yaz şenliği düzenledi.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı binasının yanındaki Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’nda kadınlar el işi ürünlerini satışa çıkardı. Yöresel ürünler ve gıda ürünlerinin de satıldığı şenlikte vatandaşlar stand ücreti ödemeden el emeği göz nuru ürünlerini satışa sundu.

Ayrıca çocukların eğlenmesi için ok atma, mangala gibi geleneksel oyunlar oynatıldı.

Gölbaşı Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cihat Ceylan yaptığı açıklamada "Ev hanımlarımız burada el işi ürünlerini satabiliyor ve aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Biz bu şenliğimizin ilkini düzenledik ilerleyen zamanlarda inşallah ayda bir kez bu şenliğimizi düzenlemek istiyoruz. Buna ihtiyaç var. Kadınlarımız çok hevesli ve aynı zamanda para da kazanabiliyorlar. Ev hanımlarına destek olmak istiyoruz. Çok faydalı olacağına inanıyorum. Böyle güzel bir şeye öncülük etmek bizleri mutlu ediyor. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Havva hocamıza, azalarıma ve isimsiz kahramanlara teşekkür ederim " dedi.