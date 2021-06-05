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Bahçede yaralı halde bulunan doğan, korumaya alındı

Kastamonu’da bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan doğan, ekipler tarafından korumaya alındı.

Çevre 05.06.2021, 11:41
Bahçede yaralı halde bulunan doğan, korumaya alındı

Kastamonu’da bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan doğan, ekipler tarafından korumaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da evin bahçesinde uçamayan bir kuş bulunduğunu gören vatandaş, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerine bildirdi. HAYDİ ekipleri, söz konusu evin bahçesine gelerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaralı haldeki doğanı tedavi amaçlı korumaya aldı. Bulunduğu yerden alınan yaralı doğan, tedavi için veteriner hekime götürüldü. Tedavilerinin ardından yaralı doğanın tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
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