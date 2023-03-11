Baharla birlikte çiçek açan bademler, çiftçileri kara kara düşündürüyor

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı. Çiftçiler, son yıllarda Mart sonunda meydana gelen don olaylarının yaşanma ihtimali nedeni ile tedirginlik yaşamaya başladı.

Elazığ’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ağaçlar da çiçekler açmaya başladı. Bir evin bahçesinde bulunan badem ağaçları da baharla birlikte çiçek açtı. Badem ağaçlarının çiçek açması ile bahçelerde renk cümbüşü oluşurken, çiftçileri son dönemlerde mart ayının sonlarına doğru oluşan don olaylarının yaşanma ihtimali neden ile tedirginlik bastı.