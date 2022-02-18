Baharın müjdecisi Nevruz Çiçeği Şubat ayında açtı

Anadolu dağlarında, baharı simgeleyen ve genellikle Mart ayında görülen Nevruz Çiçekleri, bu yıl Şubat ayında Baskil’de boy göstermeye başladı.

Mevsim normallerinin üstünde yaşanan kış ayında baharın müjdecisi, bereketi ve şifası olduğuna inanılan Nevruz Çiçekleri Şubat ayında açtı. Anadolu dağlarında her yıl toprağın canlandığı Mart ayında görülen Nevruz Çiçekleri, Elazığ’ın Baskil ilçesinde kendini gösterdi.

Baskil Suyatağı köyü kale Mezrasında karların erimesiyle, dağların yamaçlarında yüzünü gösteren Nevruz Çiçeklerini gören köylüler, yaşanan bu durum karşısında şaşırdıklarını ifade etti.