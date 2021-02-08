Baharın habercisi çiğdemler erken açtı

Kırıkkale’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından çiğdem çiçekleri erken açtı.

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve kış mevsiminin ardından açan çiğdemler, bu yıl normalin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle erken açtı. Normal şartlarda mart ve nisan aylarında açan çiğdem çiçeklerini gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Kırıkkale merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Hasandede köyünde görülen çiğdem çiçekleri, halk arasında baharın habercisi olarak biliniyor. Beyaz, mor, pembe ve sarı gibi renk çeşitleri olan çiğdemin mor ve sarı renkleri baharın veya yazın geldiğini, pembe renkleri ise kışın geleceğini haber veriyor. Henüz kış aylarının ortasında yaşanan yalancı bahar havasından etkilenerek açan haberci çiçekler objektiflere canlı renkleriyle yansıdı.