Baharı bekleyen başkentliler güne yine karla başladı

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kentin simge noktalarından birisi olan Kuğulu Park’ta ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Ankaralılar güne kar yağışı ile başladı. Sisi de berberinden getiren yağış, şehrin özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu. Belediye ekipleri ise vatandaşlarının herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için yoğun mesai harcadı. Kar yağışı şehri beyaza bürürken, eşsiz görüntüleri de ortaya çıkardı. Şehrin sembollerinden olan Kuğulu Park’ta seyrine doyum olmayan görüntüler ortaya çıkarken, donmuş havuzda yüzmeye çalışan kuğuların sevimli halleri ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

“Uzun yıllardır Ankara’ya böyle kar yağmamıştı”

Kar yağışının bereketi de beraberinde getirdiğine değinen taksi şoförü Yaşar Özdemir, “Kar yağışı çok güzel. Bereket demektir. Suya toprağa çok güzel oldu. Taksici olarak bizi çok etkilemedi. Yolarımız açık, bir sıkıntı yok. Hiçbir zorluk yaşamadık. Daha önce büyüklerimizden uzun süren kar yağışlarının olduğunu duymuştuk. Uzun yıllardır Ankara’ya böyle kar yağmamıştı. Kar yağışı iyi oldu. Barajlarımız doldu. Sularımız bol. Meyvelere ve çiçeklere soğuk vurmadı. O yüzden çok iyi oldu. Tedbirimizi de kış başlarında almıştık, o şekilde devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yazı özledik”

Vatandaşlardan Murat Şen ise kışın uzun sürdüğünü belirterek, “Kış bu yıl çok uzun sürdü. Dengenin bozulduğunu düşünüyorum. Sıkıldık diyebilirim. Bir de kar Ankara’da tam olarak tutmuyor. Sadece çok ciddi bir soğuk yapıyor. Yazı özledik. Bitse artık iyi olur. Çok memnun değilim kıştan. İşe gidip gelirken çok trafik oluyor. Yolum da uzun. Ondan dolayı biraz sıkıldık diyebilirim. Her mevsimin kendine göre güzelliği var, ama kış biraz uzun sürdü. Bugün de burada bir işimiz vardı. Kuğulu Park’ı da çok seviyoruz. Çocuklarla birlikte eğlenip hayvanları besliyoruz” dedi.

“Kar çok güzel, ama başka taraftan da bakınca hüzünlü”

Bir diğer çevre sakini de havaların ısınmasını istediğini dile getirerek, “Kış çok uzun sürdü. Bir toplantı için kar buz dinlemeden dışarıya çıktım. Şimdi de vesile oldu böyle geziyorum. Kuğulu Park’a gelememiştim, son anda onu yakaladım. Kar çok güzel, ama başka taraftan da bakınca hüzünlü. Havalar biraz ısınsın, herkes kendine gelsin istiyorum” ifadelerini kullandı.