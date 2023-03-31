Bahara hazırlanan Ağrı’da kar sürprizi

Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Her yıl kış aylarını yoğun kar yağışı altında geçiren Ağrı’da bu yıl etkili olmayan kar, mart ayının son gününde kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ve evler karla kaplanırken, çocuklar kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Meteorolojinin uyarılarda bulunduğunu ve kar yağışının köy yollarını kapattığını söyleyen vatandaşlardan Engin Tutan, “Kıştan beri yaşadığımız yoğun bir kar yağışı yoktu. Bunun çok hayra alamet olmadığını düşünüyordum. Son bir haftadır meteorolojinin uyarıları vardı. Fırtına oldu birkaç gün önce. Çatılar falan uçtu. Bugün de yoğun kar yağışı var ve bunun devam edeceği söyleniyor. Köy yollarının kapandığı haberini aldık sabah” dedi.