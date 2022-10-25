Bahabey çamlığı eko turizm alanı oluyor

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen projenin imza töreni Giresun’da yapıldı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında imzalanan protokol ile Bahabey Çamlığı’nda yapılacak çalışmalara yüzde 70 oranında hibe verilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bahabey Çamlığı Eko-Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Projesi imza töreni sonrası yaptığı açıklamada göreve geldikleri günden beri Çorum’u her alanda cazibe merkezi haline getirecek önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Turizm konusunda da şehri cazibe merkezi haline getirecek önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini, yapacakları çalışmayla Bahabey Çamlığı’nı eko-turizm alanı haline getireceklerini kaydeden Başkan Aşgın, “İlimizde önem arz eden değerlere yönelik farkındalığın ve çevresel kentsel kalitenin artırılması, turizm potansiyelinin harekete geçirilmesine ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Şehrin nefes alan bölgelerinden olan ve adeta oksijen kaynağı durumundaki Bahabey Çamlığı’nda hayat geçirecekleri eko-turizm projesine DOKAP’ın verdiği destek nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin’e teşekkür eden Başkan Aşgın, “Projemize DOKAP tarafından yaklaşık 1,5 Milyon TL hibe verildi. Projeyi kısa zamanda tamamlayıp hizmete sunacağız. Çorum’umuz, insanların aileleriyle vakit geçirebileceği nezih bir dinlenme ve eğlence mekanı kazanmış olacak. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın, Bahabey Çamlığı Eko Turizm Altyapısının geliştirilmesi projesi ile trekking, dağ bisikleti, botanik ve çiftlik turizmi, oryantiring gibi faaliyetleri proje alanında hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti.