"Bağımsızlık Köyü" umut olmaya devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliği ile hayata geçirilen "Bağımsızlık Köyü Projesi” madde bağımlılarına umut oluyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında yapılan, bağımlılıkla mücadele ve takip merkezi olan "Bağımsızlık Köyü"nde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. “Bağımsızlık Köyü’nde Değişim Seninle Mümkün” sloganıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, terapi bahçesi, manej alanı, seramik atölyesi, yemek atölyesi, drama atölyesi ve ritim atölyesi gibi atölyelerde eğitimler veriliyor. Bağımsızlık Köyü’nde yaklaşık 200 yükümlü atölye çalışmalarına katılıyor. Çalışmalar hafta içi 5 gün gerçekleştiriliyor. Günlük 20 yükümlü sabah 10.30 ve öğleden sonra 13.30 saatlerinde olmak üzere iki farklı grupta eğitim alıyor.

Bu eğitimler içerisinde grup terapisi ve bireysel terapiler de gerçekleştiriliyor.

Kemerburgaz’da, yeşillikler içinde 14 bin 970 metrekare alana kurulan ve İstanbul’da bir ilk olma özelliği taşıyan Bağımsızlık Köyü Projesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla, bağımlılıkla mücadelede tüm çocuk ve gençlerin rehabilitasyonunun sağlanması, bu kişiler arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, istihdam edilmeleri yoluyla İstanbul’un sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sunmaları amaçlanıyor.

Bağımsızlık Köyü projesini hazırlayarak İstanbul Kalkınma Ajansına sunan ve aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Sosyolog olarak görev yapan Ece Anlar, "Temelde amacımız bağımlılıkla mücadele etmek, kişilerin suça yeniden karışmalarını önlemek. Bu amaçla, doğanın iyileştirici gücünden faydalanmak için çalışmalarımızı bina içerisinden uzaklaştırmak istedik. Atölye faaliyetlerini, gurup çalışmalarını, at binme gibi etkinliklerini gerçekleştiriyoruz. Bize dönüşler oldukça iyi. Eyüpsultan Belediyesi’nin katkılarıyla hayatlarının pek çok aşamasına dokunuyoruz. Sadece terapileri yürütmekle değil günlük yaşamlarında da ihtiyaçlarını karşılamakla pek çok dokunuş yapıyoruz. Onlara, yardımcı olmak istediğimizi daha iyi anlatabiliyoruz" dedi.

Türkiye’de tarımla terapi yönteminin resmi kurumlarda kullanıldığı ilk proje olan Bağımsızlık Köyü’nde, madde bağımlılarının, park, bahçe ve koruların bakımı, organik tarım ve sebze fidesi üretimi alanlarında eğitimler almaları sağlanıyor. Bağımlılıkla mücadele eden kişiler için bu terapi bahçesi de tedavinin önemli bir ayağı oluyor. Terapi bahçesi, huzur veren yürüyüş yolları ile farklı tarzda oturma alanlarından oluşuyor. Bağımlılar, bu terapi bahçesinde hem 5 ay devam edecek sigara, alkol ve madde bağımlılığı müdahale programını alacak hem de doğa ve bitkiler arasında vakit geçirme şansı buluyor.

Tarımla terapi yöntemi yurt dışında madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir model.