Bağdat’ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar askıya alındı

Irak’ın başkenti Bağdat’ı dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle, Uluslararası Bağdat Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar askıya alındı.

Irak’ın güneyinde ve başkent Bağdat’ta etkili olan kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Uluslararası Bağdat Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle görüş mesafesinin 500 metrenin altına düşmesine neden olan kar fırtınası dolayısıyla havalimanındaki tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu. Açıklama uçuşların, hava koşullarının normale dönmesinin ardından başlayacağı belirtildi.

Bağdat’ta 1 ay içinde 4 kum fırtınası yaşanmış, uzmanlar her yıl daha fazla artan çölleşmenin kum fırtınalarına neden olduğunu belirtmişti.