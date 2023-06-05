Bafra’da sel: Grup yolu ulaşıma kapandı

Samsun’un Bafra ilçesinde sağanak yağış sonucu taşan dere, 3 mahallenin yolunu ulaşıma kapattı.

Samsun’un Bafra ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağmur sele neden oldu. Bafra ilçesine bağlı Ozan, Dereler, Çamaltı, Yeraltı Mahalleleri ve bu mahallelere yakın yerlerde aşırı yağış sonrası dereler taştı. Ozan Çayı’nın taşması sonucu sular köprülerin üzerine çıktı. Vatandaşlar sel sularını korkulu gözlerle takip etti.