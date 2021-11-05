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Bafra Millet Bahçesi Projesi ihaleye çıkıyor: Bölgenin en büyüğü olacak

Bafra Belediyesi tarafından 24 Haziran 2020 tarihinde başvurusu yapılan ve 27 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Bafra Millet Bahçesi Projesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdare Başkanlığı (TOKİ) tarafından 24 Kasım 2021’de tarihinde ihalesi yapılacak.

Çevre 05.11.2021, 14:28
Bafra Millet Bahçesi Projesi ihaleye çıkıyor: Bölgenin en büyüğü olacak

Bafra Belediyesi tarafından 24 Haziran 2020 tarihinde başvurusu yapılan ve 27 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Bafra Millet Bahçesi Projesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdare Başkanlığı (TOKİ) tarafından 24 Kasım 2021’de tarihinde ihalesi yapılacak.

Kızılırmak sedde kıyısı boyunca 4 parselden oluşan yaklaşık 315 bin metre kare alan üzerine yapılacak Bafra Millet Bahçesi sosyal donatılar, alt yapı ve çevre düzenlemesiyle Karadeniz Bölgesi’nin en büyüğü olma özelliğine sahip olacak.

Proje çalışması tamamlanarak ihale aşamasına gelen Bafra Millet Bahçesi Projesi ile ilgil açıklama yapan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, daha çok yeşil anlayışı doğrultusunda üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve oldukça önemsediğimiz Millet Bahçesi Projemizin ihaleye çıkacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Verdiğimiz çabanın, emeğin karşılığını almak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ayrıca böylesi niteliğe sahip bir projeyi şehrimize kazandırmanın heyecanını içerisindeyiz. 24 Haziran 2020 tarihinde yapılan başvurumuzun 27 Temmuz 2020’de onaylanması, hızlı bir şekilde projelendirilmesi ve ihale aşamasına gelinmesi Cumhurbaşkanımızın ve bakanlıklarımızın Bafra’ya verdikleri değerin bir göstergesidir. Bafra Belediyesi olarak projede üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye devam edeceğiz. Amacımız Bafra’ya kalıcı eserler bırakmaya öncülük ve eşlik etmektir. Projemizin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Rabb’im başlayan bu projemizin de başarılı bir şekilde sonuçlanmasını nasip etsin” dedi.

Bafra’ya yeni yaya üst geçit meclisten geçti

Samsun-Sinop Devlet karayolunun Emirefendi Kavşağı’nda yapılan düzenleme ile yaya geçişi için karayolları tarafından projelendirilip, imar plan değişikliği teklif edilen yaya üst geçidi Bafra Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısında görüşülerek onaylandı. Meclis toplantısında İmar Komisyonu raporu değerlendirilerek söz konusu alanın Samsun yönünde 400 metre mesafede hâlihazırda yaya geçidinin olması nedeniyle, şehirlerarası otobüs terminali ve bölgede bulunan tekstil ve sanayi iş yerlerinde çalışanlar tarafından daha yoğun olarak kullanılacağı değerlendirilerek Sinop yönünde belirlenen alanda yapılması uygun görüldü. Karayolları tarafından projelendirilen ve yine aynı kurum tarafından yapılacak olan yeni yaya üst geçidi Emirefendi- Alparslan Mahallesi arasında kararlaştırılan yerde yapılacak.

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