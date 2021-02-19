Badem ağaçları kış ortasında çiçek açtı

Kahramanmaraş’ta yalancı bahara aldanarak çiçek açan ağaçlar yağan karla beyaza büründü.

Türkoğlu ilçesine bağlı Büyük İmalı Mahallesi’nde havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretmesi, badem ağaçlarının çiçeklerinin erken açmasına neden oldu.

Şubat ayında badem ağaçlarının çiçek açtığını gören vatandaşlar ise, “Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuklar şiddetini sürdürürken badem ağaçlarının çiçek açmasına çok şaşırdık. Yalancı bahara aldanan ağaçlar tekrar karın yağmasıyla ise beyaza büründü. Böyle bir şeyin olması tabi ki tedirginlik veriyor. Don veya soğuk havayla bu badem ağaçları zarar görecek” dediler.