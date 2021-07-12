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Bacağı kırılan leylek için seferber oldular

Tokat’ın Niksar ilçesinde itfaiye ekipleri bacağı kırılan leylek için seferber oldu.

Çevre 12.07.2021, 18:38
Bacağı kırılan leylek için seferber oldular
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Tokat’ın Niksar ilçesinde itfaiye ekipleri bacağı kırılan leylek için seferber oldu.

Niksar’da bir esnaf Sanayi Camii’nin kubbesine yuva yapan leyleklerin yavrusunun ayağının üzerine basamadığını fark etti. Cami imamı Şirin Ali Yılmaz’a durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri caminin kubbesindeki yavru leyleği ağ yardımı ile yakaladı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen yavru leyleğin sol bacağında kırık tespit edildi. Leylek, tedavi için İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gönderildi.
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