Baba mirası ağacı kesmeye kıyamadı, 8 yıldır evinin içerisinde ağaçla yaşıyor
KIŞ AYLARINDA MERKEZDE, YAZIN İSE BABA OCAĞININ BULUNDUĞU EYÜPLÜ MAHALLESİ’NDE YAŞADIĞINI BELİRTEN NECMETTİN USTA, “KİRAZ AĞACINI BURAYA RAHMETLİ BABAM DİKMİŞTİ. KÜÇÜK BİR AĞAÇTI, DAHA SONRA BANA EV YAPMAK NASİP OLDU. BU AĞAÇ EVİMİN TAM BALKONUNA VE DAMINA DENK GELDİ. SONRA DÜŞÜNDÜM VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN, YALOVA’DA BİR AĞAÇ İÇİN KÖŞKÜN YERİNİ DEĞİŞTİRDİĞİ AKLIMA GELDİ. BEN DE ‘ULU ÖNDER ATATÜRK BÖYLE YAPIYORSA, BEN DE ÇEVRECİYİM BÖYLE YAPMAM GEREK’ DİYE DÜŞÜNDÜM. USTAMLA KONUŞTUM AMA BANA EVE ZARAR VERECEĞİNİ SÖYLEDİLER. SONRASINDA İSE BÖYLE BİR OLAY MEYDANA GELDİ. ONUN ETRAFINI DA BEN ONA GÖRE BIRAKTIM" DEDİ.
Ordu’da yaşayan emekli öğretmen, babasından miras kalan kiraz ağacını kesmeye kıyamayınca, yaptırdığı evini ağacın çevresine inşa etti.
Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen Necmettin Usta, emekli olduktan sonra baba ocağının yanına bir ev yapmaya karar verdi. Babasının, yaklaşık 40 yıl önce diktiği kiraz ağacının yanına ev yapmaya karar veren Necmettin Usta, hayatını kaybeden babasının diktiği kiraz ağacını kesmeye kıyamadı. Şuan yaklaşık 30 metreye ulaşan kiraz ağacının, evinin balkon kısmına gelecek şekilde evinin planlamasını yapan Necmettin Usta, ustaların ve vatandaşların ‘bu şekilde eve zarar’ demesine rağmen evini inşa etti. Yaklaşık 8 yıl önce inşaatını tamamlayan Necmettin Usta, ‘baba yadigarı ve eminin bir ferdi’ dediği kiraz ağacının bakımını ve sulamasını yapıyor, her yıl topladığı kirazları da komşularına dağıtıyor.
“Mustafa Kemal Atatürk’ten esinlendim”
Kış aylarında merkezde, yazın ise baba ocağının bulunduğu Eyüplü Mahallesi’nde yaşadığını belirten Necmettin Usta, “Kiraz ağacını buraya rahmetli babam dikmişti. Küçük bir ağaçtı, daha sonra bana ev yapmak nasip oldu. Bu ağaç evimin tam balkonuna ve damına denk geldi. Sonra düşündüm ve Mustafa Kemal Atatürk’ün, Yalova’da bir ağaç için köşkün yerini değiştirdiği aklıma geldi. Ben de ‘Ulu Önder Atatürk böyle yapıyorsa, ben de çevreciyim böyle yapmam gerek’ diye düşündüm. Ustamla konuştum ama bana eve zarar vereceğini söylediler. Sonrasında ise böyle bir olay meydana geldi. Onun etrafını da ben ona göre bıraktım" dedi.
“Doğayı korumak zorundayız, 8 yıldır böyle duruyor”
Eğitimci olduğu için doğayı korumanın önemine de değinen Usta, “Bu her sene meyve verir. Ben mart ayında köye çıkıp sobamı yaktığım için her sene meyve veriyor. Kurak havalarda sulama ihtiyacı doğuyor. Suyunu verip gübrelemesini yapıyorum. Ama bu ağaç kurumadığı müddetçe ve evime zarar vermediği sürece bu şekilde duracak. Evi yapalı 8 yıl oldu, ağaç dikileli ise yaklaşık 40 yıl oldu. Bunu görenler şaşırıyor neden kesmediğimi soruyorlar. Bir ağacı kesmek kolaydır ama yaşatmak zordur. Evimin güzelliği de ortaya çıkıyor. ben eğitimciyim ve doğayı korumak zorundayım" şeklinde konuştu.
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