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Azeri öğrencilerden Türkiye’ye fidan bağışı

Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencileri, aralarında topladıkları harçlıklarla Türkiye’de yangın ve afetler sonucu kaybedilen orman varlığının yeniden kazandırılması için başlatılan “1 İyilik 1 Fidan” kampanyasına bağışta bulundu.

Çevre 20.09.2021, 13:05
Azeri öğrencilerden Türkiye’ye fidan bağışı

Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencileri, aralarında topladıkları harçlıklarla Türkiye’de yangın ve afetler sonucu kaybedilen orman varlığının yeniden kazandırılması için başlatılan “1 İyilik 1 Fidan” kampanyasına bağışta bulundu.

Bakü Türk Lisesi Müdürü Kadir Bektaşoğlu, Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarının Azerbaycan’da da yakından takip edildiğini söyledi. Türkiye’de kaybedilen orman varlığının Azerbaycan Türklerini de çok etkilediğini, özellikle öğrencilerin her fırsatta ellerinden bir şey gelmediği için üzüldüklerini anlatan Bektaşoğlu, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimize, Türkiye Diyanet Vakfının yürütmüş olduğu 1 İyilik 1 Fidan kampanyasından bahsettik. Öğrencilerimiz gönüllü olarak bu kampanyaya destek vermek istediklerini bize iletti. Kendi aralarında bir çalışma başlatarak harçlıklarından oluşan yardımları bize ulaştırdı. 539 erkek 340 kız olmak üzere toplamda 879 öğrencimizin eğitim gördüğü okulumuzda toplanan 3540 dolar yardımı Türkiye Diyanet Vakfı 1 İyilik 1 Fidan kampanyasına bağışladık. Toplanan yardımlarla öğrencilerimiz adına 3 binden fazla fidan toprakla buluşturulmuş olacak. Öğrencilerimiz yapmış oldukları bu bağışla iki devlet tek millet olduğumuzu bir kez daha göstermiş oldu.”

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık da, 1 İyilik 1 Fidan kampanyasının sadece yurt içinde değil yurt dışında da çok büyük ilgi gördüğünü söyledi.

“Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan millet varlığımızdan kampanyamıza ciddi anlamda destek gelmeye devam ediyor. Azerbaycan’da Vakfımıza ait okulun öğrencilerinden de bu yönde bir destek gelmesi bizleri çok mutlu etti” diyen Açık, “Biz eğitim alanında yaptığımız çalışmalarda öğrencilerin fenni ilimlerle birlikte milli ve manevi değerleri de öğrenmesini önemsiyoruz. Öğrencilerimizin göstermiş olduğu hassasiyet, doğru eğitim verdiğimizi bir kez daha göstermiş oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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