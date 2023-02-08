Azerbaycan orman yangınlarının ardından deprem bölgesinde

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Azerbaycan’dan gelen 375 kişilik ekip, enkazda kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve şehir merkezinde de büyük bir yıkıma neden olan depremin ardından Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de bulunan Fovgalade Halar Askeri Arama İtfaiye Birliği’den gelen 375 asker ve itfaiye eri Kahramanmaraş’ta görev yapmaya başladı. Aynı ekibin 2021 yılında Marmaris’te çıkan orman yangınlarına da katılarak büyük destek vermişti.

Yıkılan bina enkazında arama çalışmalarına destek veren Azerbaycan ekibi ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada; "Azerbaycan’a teşekkür ederim. Orman yangınları dahil olmak üzere her afete sağ olsunlar kardeş Azerbaycan’a ortaya koymuş olduğu destek milletimiz nezdinde büyük karşılık bulmaktadır. İlk gelen ülke Azerbaycan oldu, sahaya indi. Şuanda da çok önemli mevkide arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hem de milletimizin gönlünde hizmetleriyle beraber büyük sıcaklık sağlıyor" demişti.