Ayvalık’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde 06 Mevkisi’nde bir cadde ile bazı sokakların sular altında kaldığı Ayvalık’ta, yarım saat süresince aralıksız olarak şiddetini arttıran yağış Atatürk Caddesi üzerindeki Eski Garaj’ı adeta göle çevirdi.

Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Macaron mevkiinde yağmur suları araçlara ve yayalara geçit vermezken, Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü’nde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçenin Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerinde de bir evin bodrum katları yağmur suları ile dolduğu öğrenildi.