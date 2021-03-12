Ayvalık’ta karaya vurmuş yunus balığı bulundu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir yunus balığı karaya vurdu.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Cunda olarak da isimlendirilen Alibey Adası’ndaki Mithatpaşa Mahallesi Cunda-Yeniyol mevkii 42. Sokak sahilinde sabah saatlerinde gezinen vatandaşlar karaya vurmuş cansız bir yunus balığı ile karşılaştı.

Semt sakinleri durumu haberdar etmesiyle sahile gelen Ayvalık İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesindeki Su Ürünleri birimi görevlileri, 2.75 metre uzunluğundaki yunus balığının üzerinde incelemelerde bulundu.

Ayvalık körfezinde az sayıda bulunan yunus balığının bulunduğu öğrenilirken, karaya vuran balığın üzerinde herhangi bir yaralanma izine rastlayamadı.

Görevliler yaptıkları incelemelerde, bir balık ağına takılarak nefes almak için su yüzüne çıkamaması nedeniyle boğularak ölmüş olabileceği üzerinde durdu.

Yunus balığı bölgede herhangi bir bakteri oluşumuna mahal vermemesi için Ayvalık Belediyesi’nden gelen bir ekiple kireçlenen bir çukurda gömülmek üzere araçlarla götürüldü.