Ayvalık’ta Kara Ada’nın kesin koruma alanı ilan edilmesi sevinci

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki "Kara Ada Mevkii Doğal Sit Alanı"nın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

22 Aralık 2021 Tarihli ve 31697 Sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan "Kara Ada Mevkii Doğal Sit Alanı" da koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Alınan kararla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanlarından biri olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içindeki 22 adadan biri olan Kara Ada ve çevresinin doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda ‘Kesin Korunacak Hassas Alan olarak ilan edilip, bu kararın tescillenmesini ilçe halkı olarak memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Alınan kararla Ayvalık Tabiat Parkı’nın en büyük yüzölçümlü adalarından biri olan Kara Ada’nın, Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil edilip, bu kararın resmiyet kazandırılarak kamuoyuna ilan edilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, “Daha önce de Badavut yarımadasının yanı sıra Küçük ve Büyük Maden adaları, Yerlice Adası, Kız Adası, Taşlı Ada ve Pınar Adası da aynı statüye alınmıştı. Bizler Ayvalık halkı olarak aynı hassasiyetin, Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olan tüm Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda gösterilmesinden yanayız. Biz Ayvalık’ı koruyarak büyütmeyi hedefleyen bir belediye yönetimiyiz. Bu düşünceyle de Ayvalık’ın ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın korunmasını ve hiçbir şekilde kullanıma açılmasını istemiyoruz. Amacımız; Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın bugüne kadar nasıl geldiyse, gelecek nesillere aynı hassasiyetle taşınmasıdır” diye konuştu.