Ayvalık’ta iki ayrı doğal sit alanı, Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Küçükköy Mevkii Doğal Sit Alanı ile Küçükköy-Sarımsaklı Mevkii Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda sınır ve koordinatları belirlenen alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Karara göre; Ayvalık’ın Küçüköy Mahallesi sınırları içerisinde Gelinkaya Mevkisi’nden, Tepecik mevkiine kadar uzanan alanla, Türk Hava Kurumu’na ait havaalanın bir bölümünü de içeren Değirmenler Mevkisi’nden Küçükköy Ovası bölgesi ’Kesin Korunacak Hassas Alan’ statüsüne yükseltildi.

Her iki bölge daha önce Doğal Sit Alanı konumundaydı.