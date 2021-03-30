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Ayvalık’ta dev caretta caretta kaplumbağa sahile vurdu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahile caretta caretta ölüsü vurdu.

Çevre 30.03.2021, 11:58
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Ayvalık’ta dev caretta caretta kaplumbağa sahile vurdu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahile caretta caretta ölüsü vurdu.

Altınova Mahallesi’nde Karakoç deresi deltasında vatandaşlar hareketsiz hâldeki caretta caretta kaplumbağayı fark etti. Dev kaplumbağanın öldüğünü fark eden vatandaşlar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde hayvanın üzerinde herhangi bir yara ya da bere tespit edilmedi. Muhtemelen bir balıkçı ağına takılıp boğularak ölen 1 metre boyunda, 130 kilogram ağırlığındaki ölü caretta caretta, Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ve Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerce sahilden alındı.
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