Ayvalık’a yeni orman

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 51 hektarlık ağaçlık alanı küle çeviren orman yangınını ardından, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda yanan alanlarda filizlenen yeni nesil ağaçlar kamuoyuna tanıtıldı.

Balıkesir’de, 2021 Afet Eğitim Yılı Projesi kapsamında Ayvalık’ın Şeytansofrası eteklerinde gerçekleşen tanıtım programında; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerin temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Programda konuşan Balıkesir Orman Müdürü Birol Dündar, geçtiğimiz yıl 19 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen yangında 24 bin 579 adet ağacın kül olduğunu belirterek, “Yanan alanda teknik ekiplerimizin yaptıkları incelemelerde bu alanda yeniden ağaçlandırma çalışmalarının dikim olarak değil de, doğal olarak gençleştirme yapılmasına kanaatine vardık. Yanan ağaçların kesilmesi ve alanın boşaltılmasının akabinde de sahada kalan yanan ağaç dallarının tekniğine uygun olarak serilme işlemi yapıldı. Mart ayı içerisinde de ilk çimlendirme çalışmamızın sonuçlarını almaya başladık. Halen daha çimlenme işlemi devam etmektedir. Ekiplerimizin fidan çalışmalarının sonucunda metrekarede 7-8 adet fidanın yeşermeye başladığını tespit ettik. Yani şu anda burada 70-80 bin fidan bulunmaktadır. Toplamda 3 buçuk 4 milyon civarında fidan var olmuş durumda. Bu gelişmenin ardından biz “Bir ölür, bin diriliriz’ sözünü hatırladık. Sanki bu söz tamda bu yanan alanlar için gerçekleşmişti. Bu sahada 26 bin ağaç yanmıştı ama şimdi aynı sahaya 3 buçuk-4 milyon fidanımız geldi.” dedi.

Toplantıda konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise projenin son derece anlamlı olduğunu vurgulayarak, bunun keyfini yaşadıklarını kaydederek, “Çünkü biz bugün sabahtan itibaren Orman Bölge Müdürlüğümüzün salonunda da başka bir etkinliğe katıldı. Bu etkinlik eğitim konusuyla ilgiliydi. İçinde bulunduğumuz yılın ‘Afet Eğitim Yılı’ olması nedeniyle de bu konulardaki faaliyetlerimizi en yüksek seviyeye çıkarttık. Şu ana kadar 78 bin kamu görevlimize Afet Farkındalık Eğitimi’ne tabi tutuldu. Bu yönde gönüllü çalışmalar hız kazandı. Afad Gönüllüsü, Orman Yangın Gönüllüsü ve İtfaiye Gönüllüsü kavramları altında gönüllük faaliyetlerini yürütüyoruz. 1062 adet Orman Yangını gönüllümüzün il merkezinde Karesi ilçemizin gönüllüleri eğitim faaliyetlerine başladı. Karesi ilçemizin 4 köyünden seçilen gönüllü vatandaşlarımız, artık orman yangınları konusunda, orman teşkilatımızın en yakınında olacaklar. Bu gönüllülerimiz olası yangın sahalarında eğitimli olarak itfaiye teşkilatımıza destek vereceklerdir. Bu çalışmaları aynı şekilde itfaiye teşkilatımız da yürütmekte. Yani bu sene, araç, yangın ve afet konularında en yüksek hassasiyetle, en ileri derecede farkındalığı oluşturmak için bütün kurumlarımız birlikte hareket ediyorlar. En mühimi de yaşadığımız bu yangın felaketi, ülkemizin nadide köşesi, Türkiye’ye ve dünyaya mal olmuş birçok güzelliği bünyesinde barındıran Ayvalık’ta, tabiatın bu şekilde zarar görmesi 51 hektarın üzerinde bir alanın yanması, 25 bin civarında ağacın etkilenmesi bizler için son derece üzüntü vericiydi. Ama artık devletimizin, kurumlarımızın refleks düzeyi o kadar yükseldi ki, yeni bir anlayış, yeni bir anlayış, her zaman vatandaş olarak hizmet odaklı, sonuç odaklı çalışma, kurumlar arası sıkı işbirliği işte bugün burayı bu noktaya getirmiş oldu. Ülkemizin belki de en güzel örneklerinden birini teşkil eden, son zamanlardaki çalışmalarından biridir“ diye konuştu.

Konuşmaların ardından genç nesil ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğü alanda Vali Hasan Şıldak öncülüğündeki protokol üyeleri incelemelerde bulundu.