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Ayvalık-Karaayıt köyü’nde madencilik değil hayvancılık yapılacak

Karayıt Köyü’nde madencilik firmasının depolama alanlarını büyütmek maksadıyla yaptığı tahsis değişikliği başvurusu komisyon tarafından uygun görülmedi.

Çevre 12.04.2021, 11:53
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Ayvalık-Karaayıt köyü’nde madencilik değil hayvancılık yapılacak

Karayıt Köyü’nde madencilik firmasının depolama alanlarını büyütmek maksadıyla yaptığı tahsis değişikliği başvurusu komisyon tarafından uygun görülmedi.

Bu kararın ardından mera alanlarında (Bulutçeşme, Üç Kabağaç, Beşiktepe ve Karaayıt) bölge hayvancılığının geliştirilmesinin önü açılmış oldu. Ayvalık Belediyesi, Sivil Toplum Örgütleri, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çevre örgütleri, süreci takip ederek kararın alınmasında etkili olmuşlardır. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin alınan kararın bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Balıkesir Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Karaayıt köyü sınırları içerisindeki mera, yaylak, kışlak, otlak ve çayırların tespit ve tahdit çalışmaları tamamlandı. Toplantı Balıkesir Vali Yardımcısı Mitat Göçen’in Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, Karaayıt Mahallesi Muhtarı Bayram Kaçar ve Bulutçeşme Mahalle Muhtarı Hüseyin Bulut toplantıda hazır bulundu.

Komisyonca yapılan değerlendirme sonucuna göre; tespit ve tahdit çalışmaları tamamlanan, Ayvalık ilçesi Karahayıt Mahallesi’nde 104/7 ve 104/1 sayılı parselde toplam 91.81745 dekar alan İl Mera Komisyonu’nun tahsis değişikliği kararına uygun görülmediği tutanağa zaptedildi.
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