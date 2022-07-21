Ayı kovanlara dadandı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas’ta arıcının bahçesine giren ayı arı kovanlarında bulunan balları yiyerek içinde bulunan arıları telef etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas’ta aç kalan ayılar doğada yiyecek bulmayınca yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Bir boz ayı Sivas’ın Zara ilçesi Canova köyünde 20 yıldır arıcılıkla uğraşan Abdurrahman Çelik’e ait bahçede bulunan arı kovanlarına dadandı. Karnını doyurmak için gece saatlerinde çitleri aşarak kovanların bulunduğu alana giren ayı, bala ulaşmak için 2 adet kovana zarar verdi. Sabah saatlerinde kovanlarının bulunduğu alana giden Çelik, kovanlarını parçalanmış halde görünce nedenini anlamak için bahçesine taktırdığı güvenlik kamerasını inceledi. Görüntüleri izleyince şok olan Çelik, bahçesine giren ayının arı kovanlarına zarar verdiğini gördü. Yaklaşık 3 bin liralık zarara uğrayan Çelik, daha önce köyde hiç ayı görmediğini söyledi.

“Bala çok meraklıdır”

Abdurrahman Çelik, daha önce başına böyle bir olayın gelmediğini söyleyerek, “Buraya ayı girdi. İki tane kovanımı devirdi. Oldukça zayiat vermiş. Oldukça bir bal yemiş. Yavru arıları öldürmüş. Çitleri aşarak içeri girmiş. Kameralarım var onlar çekti. İçeri girince ayı bal yiyor. O bala çok meraklıdır. Daha önce hiç görmedim. 20 yıldır bu işi yapıyorum” şeklinde konuştu.