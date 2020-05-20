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"Ayı gülü" açtı... Bu çiçeği koparan yandı

Bursa’da koruma altındaki ’ayı gülü’ çiçekleri açtı. Gerçek adı "Paeonia Officinalis" olan halk arasında kızıl gül, kızıl lale, ayı gülü ve şakayık çiçeği olarak ta bilinen çiçekleri koparmanın bedeli neredeyse servet değerinde.

"Ayı gülü" açtı... Bu çiçeği koparan yandı

Bursa’da koruma altındaki ’ayı gülü’ çiçekleri açtı. Gerçek adı "Paeonia Officinalis" olan halk arasında kızıl gül, kızıl lale, ayı gülü ve şakayık çiçeği olarak ta bilinen çiçekleri koparmanın bedeli neredeyse servet değerinde.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:16
2006 Okunma
"Ayı gülü" açtı... Bu çiçeği koparan yandı

Bursa'da çok nadir çıkan şakayık çiçeği Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Güvem köyü kırsalında görüntülendi. Mayıs ayının başında açan ve yaklaşık iki haftalık hayat süresi olan çiçekler Türkiye'de bulundukları yerlerde koruma altında alınıyor. Çiçekleri koparmanın 73 bin 747 lira idari para cezası bulunuyor.

Küme halinde açan adeta görsel bir şölen sunan çiçekler, doğa fotoğrafçılığı yapan Fatih Aman tarafından kayıt altına alındı.

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Neslihan 2020-05-20 12:34:39

Güzelim çiçeğe ayı gülü diye isim takmak oldu mu şimdi... Ama yakışıyor da hani.

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