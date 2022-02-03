Aydos Ormanına yeniden kar yağmaya başladı

İstanbul’da geçtiğimiz haftalarda yoğun şekilde yağan kar hayatı olumsuz etkilemişti. Hafta başından itibaren sağanak yağmurun etkisine giren İstanbul’da yüksek kesimlerde yeniden kar yağışı başladı. Aydos Ormanı ve çevresinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle yerler ve ağaçların dalları beyaza büründü.

Geçtiğimiz haftalarda şiddetli kar fırtınasının yaşandığı megakent İstanbul’da son günlerde mevsim normallerinde seyreden hava durumu yeniden değişiyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu gece saatlerinden itibaren şehirde kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklendiği bildirdi. Vali Yerlikaya, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunmasının ardından İstanbul’da Aydos tepesinde yeniden kar yağışı başladı. Aralıklarla devam eden kar yağışı, Aydos çevresinde etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde ormanlık alanlar, evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.