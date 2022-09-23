Aydın’da 575 keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep’ten getirilen keklikler Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde doğaya salındı.

Aydın’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Karpuzlu ilçesinde popülasyonun artırılması amacıyla keklik salımı gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gaziantep Keklik Üretme İstasyonu’ndan doğaya salınmak üzere temin edilen 575 adet kınalı keklik, Gaziantep’teki üretim çiftliklerinden doğaya salınmak üzere Aydın’a getirildi. Karpuzlu ilçesine götürülen keklikler, düzenlenen törenle doğaya salındı. Tarım alanlarındaki zararlılarla mücadele etmek amacıyla gerçekleşen kınalı keklik salımı etkinliğinde Karpuzlu Kaymakamı Merve Ayık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Şube Müdürü Egemen İşcan, davetliler ve tabiat severler keklikleri doğaya saldı. Karpuzlu’nun dağları kekliklere kucak açarken, 23 mahalledeki farklı noktalarda da keklik salımı gerçekleştirildi.