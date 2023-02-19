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Ayder Yaylası yolunda çığ yolu ulaşıma kapattı
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası yolunda yaşanan çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Çevre 19.02.2023, 15:21
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası yolunda yaşanan çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Rize’de etkisini gösteren kardan ötürü Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylasına giden yol üzerinde dağdan kopan kar kütleleri yola düştü. Düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yolun açılması için vatandaşlar yetkililere durumu bildirdi.