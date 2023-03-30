Ayder Yaylası ilkbaharda beyaza büründü

Rize`nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı turizm merkezi Ayder Yaylası mart ayının son günlerinde yeniden beyaza büründü.

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle Rize’de artması beklenen hava sıcaklıkları beklenenin dışında seyir etti. Mart ayının son günlerinde mevsim normallerinin dışında seyreden soğuk havadan Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası da nasibini aldı. Ayder Yaylası’nda nisan ayı güzelliğini bekleyen turistler sabah uyandığında her yeri beyaz görmenin şokunu yaşadı.