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Ayancık’ta selin yıktığı köprünün yerine askeri köprü

Sinop’un Ayancık ilçesinde selin yıktığı köprünün yerine Mehmetçik tarafından portatif köprü kuruldu.

Çevre 16.08.2021, 19:55
Ayancık’ta selin yıktığı köprünün yerine askeri köprü

Sinop’un Ayancık ilçesinde selin yıktığı köprünün yerine Mehmetçik tarafından portatif köprü kuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sel felaketini yaşayan Ayancık ilçesine hafif alaşımlı sabit köprü gönderildi. 40 metre uzunluğa, 4,3 metre araç geçiş genişliğine sahip olan köprünün askeri amaçlar dışında ilk kez sivil amaçlı olarak burada kurulumuna sabah saatlerinde başlandı. Kurulumu yaklaşık 10 saatte tamamlanan köprü havadan görüntülendi.
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