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Ayancık’ta sel yaraları sarılıyor

11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinin ardından Sinop’un Ayancık ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. İlçede selden hemen sonra başlayan çalışmalar, aralıksız şekilde sürüyor.

Çevre 23.02.2022, 08:36
Ayancık’ta sel yaraları sarılıyor

11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinin ardından Sinop’un Ayancık ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. İlçede selden hemen sonra başlayan çalışmalar, aralıksız şekilde sürüyor.

Sağanak yağışlarla birlikte taşan Ayancık Çayı ilçenin büyük kısmını sular altında bırakmış, tüm kara yolu ulaşımı kesilmiş, ilçede birçok noktada toprak kayması meydana gelmişti. 24 saatte metrekareye düşen yağış 240 kilograma ulaşırken, selde kaybolanların sayısı da 16’yı bulmuştu. İlçede özellikle köylerle bağlantı sağlayan 28 köprü ile 159 menfezin, sel sularından zarar gördüğü belirtilmişti. Son 30 yılın en büyük felaketlerinden olarak sayılan Ayancık için tüm ülkeden yardım yağmış, evinde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları helikopterlerle ve iş makineleriyle sağlanmıştı. Öte yandan, ilaç ve erzak temini ile birlikte hasta vatandaşların hastaneye nakli de görevli helikopterlerle sağlandı. Bölgede hummalı çalışmalar başlarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kente gelerek incelemelerde bulunmuş, halkla bir araya gelerek vatandaşın dertlerine ortak olmuştu.

Geçen 6 ayda neler yapıldı

Yaşanan felaketin ardından kentte öncelikle yol çalışmaları başlatıldı. İl Özel İdaresi, kullanılamaz hale gelen iş makinelerinin yerine başka bölgelerden araçlar kiralayarak çalışmalara başlarken, kara yolları ekipleri yollardaki çamurları temizledi, görevliler de Ayancık Çayı’nın kenarında biriken ağaç parçalarını ortadan kaldırdı. Tüm bölgelere ulaşılabilmesi için Ayancık’ta 250 kilometre, Türkeli’de de 50 kilometre olmak üzere toplam 300 kilometre geçici yollar yapıldı. Kara yolları ise yapılan geçici yolları ve baks köprüleri kalıcı hale getirmek için ihale, proje ve saha çalışmalarına başladı. İçme suyu ve kanalizasyon şebekeleri yenilendi. Yıkılan 28 köprüden; ilçenin girişindeki Şevki Şentürk Köprüsü ve ikinci köprünün yapımı tamamlanarak ilçeye giriş için gerekli köprüler açıldı. Sanayi ve İkisu Köprüsü de tamamlanmak üzere. Selde zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi faaliyetine başladı. Sanayi bölgesi için ise yenileme çalışmaları yürütülüyor. Diğer köylerdeki köprülerin yerlerine yenisi yapılana kadar İl Özel İdaresi, geçici köprüler yerleştirdi. Afetzedeler için Babaçay köyü içinde afet konteynerleri hazırlanarak sel zedelerin burada konaklaması sağlandı. Hızla süren bu işlemlerle kentte sosyal hayat, bir buçuk ay içerisinde normale döndü. Bölgede yaraların sarılması için çalışmalar ise aralıksız şekilde sürüyor.

Selde kaybolanlardan 6’sı halen bulunamadı. Akıntıda kaybolan yeğeni ve gelininin bulunduğunu, onların çocuklarının halen bulunamadığını dile getiren Hikmet Demirbaş, “Sel geldi evini götürdü. Evin içinde eşi, 3 tane çocuğu gitti. Eşiyle küçük kız çocuğunun biri bulundu ama 2 tane oğlan çocuğu bulunamadı. Başka sadece o değil, komşumuz vardı hanımı vardı o da gitti, halen yok. Hepsi aynı yerdeydiler. Gidenlerin 6’sı halen yok. Devlet konteyner verdi, vatandaş burada barınıyor” dedi.

Selde akıntıya kapılan ağaçların sanayi bölgesindeki köprü ayaklarını tıkamasıyla bir bölgenin taştığını ifade eden Ramazan Öztürk, “Ayancık’ta köprüler gitti iki tane aşağıda. Bu köprünün de çok zararı oldu bize, yukarıdan ağaçlar gelince tıkandı, öbür tarafa taştı. Evimde mahsur kaldım dördüncü katta. Buralar daha yeni yeni toparlanıyor. Türkiye’de bütün vatandaş buradaydı, el eleydik” diye konuştu.

Sele şahit olan Himmet Şen, “Sel döneminde burada felaket oldu. Bu çayın genişliği taştı yola geldi, yükseldi. Çok şey yaşayan oldu. Karşı taraf doldu, bizim sitede birinci katlar doldu. Asırlarca böyle bir felaket görülmemiş hiç. Allah böyle bir felaket yaşatmasın kimseye” şeklinde konuştu.

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