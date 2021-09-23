Ayancık Kaymakamlığından son günlerde artan kaybolma vakaları ile ilgili uyarı

Sinop’un Ayancık Kaymakamlığı, son günlerde mantar toplamak için ormana giderek kaybolan vatandaşların olduğunu belirterek, uyarıda bulundu.

Ayancık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde özellikle köylerde ikamet etmekte olan vatandaşlarımızın, son zamanlarda ormanlık alanlara mantar toplamak amacı ile gittikleri, sonrasında ormanda kayboldukları, kaybolan vatandaşlarımızın genelde hasta ve yaşlı olduğu, mevcut kötü hava şartları ev zorlu arazi yapısı gereği şahısların bulunmasında yaşanabilecek gecikmeler nedeni ile kayıp vatandaşlarımız ile ilgili hayati tehlikelerin oluştuğu görülmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ormanlık alanlara mantar toplamaya gitmemeleri, hasta ve yaşlı vatandaşların bu konuda ısrarla uyarılarak takip edilmeleri hususu önemle rica olunur."