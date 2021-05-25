Ayaklarına ip dolanan yavru leylekleri belediye ekipleri kurtardı

Baharın habercisi olan ve hikâyesi ile milyonların gönlüne taht kuran Yaren leyleğin yavruları ayaklarına dolanan iple zor anlar yaşadı. Ekipler meraklı doğaseverlerin ekran başından izlediği yavru leylekleri kangren olmaktan kurtardı.

Karacabey Belediyesi, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran Yaren leyleğin yuvasını 24 saat anlık izlenime açtığı kameralar sayesinde yavru leyleklerin kangren olmasını önledi. Her gün yüzlerce kişi canlı olarak www.yarenleylek.com üzerinden yuvayı ve yavruların gelişimini izliyordu. Önceki gün yayını izleyenler anne leyleğin yuvaya taşıdığı bir naylon çuvalın yavruların ayağına dolandığını fark etti. Çok geçmeden kullanıcılar durumu Karacabey Belediyesi yetkililerine haber verdi. Kısa sürede harekete geçen ekipler yuvaya giderek ayağına ip dolanan yavruları kurtarırken bu anı kameradan yüzlerce insan canlı olarak izledi.

Doğa Fotoğrafçısı ve aynı zamanda Karacabey Belediyesi personeli olan Alper Tüydeş yaptığı açıklamada, "Eskikaraağaç Mahallesindeki yuvasına canlı yayın yapan bir kamera kurulmuştu belediye tarafından. Bugün sosyal medyadan çokça yorum geldi. Leyleklerin ayağına ip dolandığı yönünde. Karacabey Belediyesi ekipleriyle harekete geçtik. Hatta yolda da başkanımız Ali Özkan aradı gördünüz mü müdahale edin diye. Biz de yolda olduğumuzu söyledik. Olay yerine geldik, yuvaya çıktı ve gerçekten naylon çuvalın iki yavrunun ayağına dolandığını gördük. Asla kendi imkânlarıyla çıkartamazdı. Hemen dikkatlice müdahale edip yavrularını kurtardık. Anneleri de yuvaya geldi. Normal zamanda yuvaya müdahale etmiyoruz, yuvadaki kirlenme ve benzer sorunlara. Ama burada olağanüstü bir durum olduğu için yuvaya çıkıp yavruların ayağındaki ipi kurtardık. Yoksa kangren olabilir veya ayağına takılan bu ipi çıkarmaya çalışırken yuvadan düşebilirdi. Bu tarz olumsuz durumlar yaşanmaması için müdahalede bulunduk ve başarılı da olduk" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan bu yıl yaren leyleğin yavrularına verici takılacağını duyurmuş ve bu sayede büyüyen yavruların hangi ülkelere göç ettiğini de yaren severlere göstereceklerini açıklamıştı.