Ayağından yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde narenciye bahçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı.

Gözcüler Mahallesi’nde narenciye bahçesi içerisinde bitkin halde ve yürümekte zorlanan yaralı tilki ile karşılaşan çevre sakini vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından ayağından yaralı olduğu belirlenen tilki bulunduğu yerden alındı. Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alınan tilkinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.