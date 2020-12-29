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Ayağı kırık dağ keçisi tedavi altına alındı
Bingöl’de bir vatandaş tarafından ayağı kırık halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.
Çevre 29.12.2020, 18:30
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Bingöl’de bir vatandaş tarafından ayağı kırık halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yayladere İlçesi Sürmelikoç köyü kırsalında bir kişi yaralı ve bitkin haldeki dağ keçisini fark etti. Duyarlı vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.Bölgeye giden ekipler, yaralı hayvanı alıp ilk müdahalesini yaptırdı.Sol arka ayağında kırık tespit edilen dağ keçisi ilk müdahale sonrası Erzurum’a gönderildi.Yaralı dağ keçisinin tedavisine burada devam edileceği, iyileştikten sonra tekrar bulunduğu Yayladere ilçesinde doğaya bırakılacağı belirtildi.
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