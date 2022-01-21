Avustralya’nın en büyük yardım gemisi Tonga’ya gidiyor

Tonga’da su altı yanardağının patlaması nedeniyle külle kaplanan bölgeye yardım gönderilmeye devam ederken bugün Avustralya’dan en büyük yardım gemisinin gideceği açıklandı.

Güney pasifik ülkesi Tonga’da geçtiğimiz Cumartesi günü su altı yanardağının patlamasının ardından volkanik kül ile kaplanan bölgeye yardım çalışmaları devam ediyor. Avustralya tarafından gönderilen en büyük yardım gemisiyle bölgeye 250 bin litre temiz su ulaştırıldığı açıklandı. Yardım gemisi Adelaide’nin kaptanı, bölgeye 250 bin litre temiz su taşındığını ve külle kaplanan bölge için temiz suyun önemli olduğunu söyledi. Bölgeye dün ulaştırılan Yeni Zelanda ve Avustralya’ya ait askeri nakliye uçaklarıyla su depoları, çadır, jeneratör, hijyen malzemeleri ve iletişim ekipmanı gönderildi.

Yardım uçağında Covid-19 vakası tespit edildi

Salgının başlangıcından bu yana yalnızca bir vakanın tespit edildiği ülkede, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yardım malzemelerinin teslimatının temassız gerçekleştirildiği belirtilmişti. Dün Avustralya’dan hareket eden yardım uçağında bir kişide Covid-19 vakası tespit edilmesinin ardından uçak geri döndü ve yardım malzemeleri bugün giden uçağa aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric’in Tonga’daki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, volkanik facianın yol açtığı tsunami nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin yaralandığını ve su kaynaklarının kirlendiği ifade etmişti. Dujarric, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 80’ininden fazlasını oluşturan 84 bin kişinin de yanardağda meydana gelen patlamadan etkilendiğini söylemişti.