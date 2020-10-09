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Avustralyalı sörfçü drone sayesinde köpek balığı saldırısından kurtuldu

Avustralya’da profesyonel sörfçü, bölgede bulunan drone sayesinde köpek balığı saldırısından kurtarıldı.

Çevre 09.10.2020, 14:35
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Sharpes Plajı yakınlarındaki Ballina açıklarında dün profesyonel sörfçü Matt Wilkinson sörf yapmak için açıldı. Wilkinson, dalgaları yakalamaya çalıştığı sırada beyaz bir köpekbalığı tarafından takip edildi. Bölgede bulunan Surf Life Saving'e ait drone ile köpekbalığı fark edilince drone Wilkinson'ın yanına indirilerek kıyıya dönmesi konusunda uyarıldı. Tespit edilen köpekbalığının ardından plaj tamamen boşaltıldı ve ertesi güne kadar kapatıldı.

Wilkinson yaptığı açıklamada, "Ben sadece kendi başıma dolaşıyordum ve bir su sıçraması ve gürültü duydum ve etrafa baktım fakat hiçbir şey göremedim. Sonra drone aşağı indi ve bana bölgede tehlikeli bir köpekbalığı olduğunu söyledi. Sahile geri dön dedi" ifadelerini kullandı.

Wilkinson, “Biraz tuhaf hissederek kıyıya geldim ve cankurtaranlar bana görüntüleri gösterdi. Orada olduğunu bilmeden ne kadar yaklaştığını fark ettim. Bacağım için gidiyor gibi görünüyor fakat sonra fikrini değiştiriyor” dedi.

Drone operatörü Beau Monks ise, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki beyaz köpek balığını günün yedinci uçuşu sırasında gördüklerini belirtti. Monks, “Oldukça hızlı hareket etti. Onu takip ediyordum ve cankurtaranlara haber verdim. Herkesi sudan çıkarmak için drone üzerindeki hoparlörü kullandım” dedi.

Surf Life Saving'e ait olan dronelar, yüzücüleri ve cankurtaranları köpek balıkları da dahil olmak üzere denizdeki her türlü tehlikeye karşı uyarmak ve korumak için kullanılıyor. Dronelar, şu anda 8 milyon dolarlık girişimin bir parçası olarak Yeni Güney Galler'deki 34 plajda deniz olaylarını izlemek için kullanılıyor.

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