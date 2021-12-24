Avustralya’da 22 yıl sonra ilk kez pembe el balığı sürprizi

Avustralya’da 22 yıl sonra ilk kez Tazmanya eyaleti açıklarında pembe el balığına rastlandı.

Nadir rastlanılan ve nesli tükenmekte olan pembe el balığı, Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde 22 yıl sonra ilk kez görüldü. Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, pembe el balığına Parks Australia ve Tazmanya Üniversitesi’nin ortak araştırması kapsamında Tasman Fracture Marine Park’ta sualtı kamerasıyla nesli tükenmekte olan balıkların görüntülendiği sırada rastlandığı ifade edildi. Deniz bilimcisi ve deniz biyoloğu olan Doçent Neville Barrett ve Dr. Jacquomo Monk tarafından yürütülen çalışmada sualtı kamerasıyla çekilen videoda görülen pembe el balığının tespit edilmesi, "samanlıktaki iğne keşfi" olarak nitelendirildi.

"Heyecan verici bir keşif"

Barrett, "Ortak araştırma, deniz parkında yaşayan türleri belgelemek ve yaşaması zor olan ortamlarda hangi yaygın ve nadir türler olduğunu anlamak için harika bir fırsat. En büyük sürpriz ise yaklaşık 120 metre derinlikte pembe bir el balığı bulmaktı. Bu gözleme kadar pembe el balığı yalnızca 4 kez görülmüştü ve bu yılın başlarında Tazmanya’nın ’Tehdit Altındaki Türler’ kapsamında nadir türler arasında listelenmişti" ifadelerini kullandı. Barrett, "Bu heyecan verici bir keşif ve pembe el balıklarının hayatta kalması için umut veriyor" dedi.

Pembe el balığı en son 1999 yılında bir dalgıç tarafından görülmüştü.