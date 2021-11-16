Avrupa’nın 100 orman sıcak noktasından biri olan Yenice ormanlarında kartpostallık görüntüler

Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken ve acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilen Yenice ormanlarının hazan renklerine bürünmesinin ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı Karabük’ün Yenice ormanları, sonbaharın gelişinin ardından ortaya çıkan renk cümbüşü ile vatandaşlara görsel şölen sunuyor. İlkbahar ve Yaz ayları boyunca yeşilin her tonunu barındıran Yenice ormanları, sonbaharın gelişiyle yaprakları sararan ağaçlarla ayrı bir güzelliğe büründü. Ağaçları, derin vadileri, akarsuları ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa’nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilen ve sonbaharın gelişinin ardından ortaya çıkan sarı ve kırmızı ton renklerin yoğunluğu eşsiz bir görüntü oluşturan Yenice ormanları, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez bölgesi oldu. Kartpostallık görüntülere ev sahipliği yapan ormanda endemik bitki türü bakımında ve kendine has bir mikro klimaya sahip olmasıyla en önemli bölümünü ise anıt ağaçların bulunduğu Arboretum alanı oluşturuyor. Suyun ve nemin oluşturduğu zengin bitki çeşitliliğinin ürünü olan anıt ağaçlar, tabiat harikasının en değerli hazineleri arasında yer alıyor.