Avrupa’dan Türkiye’ye uzanan ormanlarda görsel şölen

Kırklareli’den Tekirdağ üzerinden İstanbul’a kadar uzanan Istranca Ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor.

Trakya’nın Karadeniz kıyılarına paralel olarak Bulgaristan’dan başlayıp, Kırklareli’den Tekirdağ üzerinden İstanbul’a kadar uzanan ormanlar bu mevsimde görsel şölen yaşanıyor. Yaklaşık 150 kilometre uzunluğunda dağ zinciri üzerinde bulunan Istranca Ormanları, sonbahar güzelliği ile gözlere ayrı bir renk katıyor. Bahar aylarında yemyeşil görüntüsüyle gözlere hitap eden Istrancalar, sonbahar mevsiminde kuruyan yaprakların renk değiştirmesiyle ormanda renk cümbüşü yaşanıyor. Drone ile havadan görüntülenen ormanda birçok renge şahit olmak mümkün.

Istranca Ormanlarına civar köylerde yaşayan vatandaşlar da ormanların baharda ayrı, sonbaharda ayrı güzel olduğunu kaydetti. Orman bir köyde yaşayan Yusuf Orhan, "İlkbahar geldiği zaman kuş sesleriyle birlikte çok güzel olur. Doğaseverler devamlı buraya geliyor. Bazıları gezinti yapıyor. Bazıları ise piknik yapıyor. Çok güzel bir doğamız var" dedi.