Avrupa’dan Türkiye’ye göç eden Kara Akbaba GPS sayesinde Antalya’da yakalandı

2022 yılında Bulgaristan’daki Sinite kamani Tabiat Parkı bölgesinden serbest bırakılan kara akbaba, güney bölgesine göç etmeye başladı. Üzerinde takılı olan çip sayesinde uydu üzerinden takip edilen kara akbaba, Antalya’nın Serik ilçesinde yakalandı.

Belçika’nın Planckendal hayvanat bahçesinde yumurtadan çıktıktan sonra yetiştirilen ve Bulgaristan’a bağışta bulunulan kara akbaba serbest bırakıldıktan sadece birkaç gün sonra güneye doğru göç etmeye başladı ve Türkiye’ye geldi. Kuşun mevcut konumunu Küresel Konumlama Sistemiyle (GPS) kontrol eden Avrupalı kuş bilimcileri, Türkiye’deki meslektaşlarından yardım istedi. Uydu üzerinden gelen sinyal üzerine kara akbabanın Antalya’nın Serik ilçesine göç ettiği tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Antalya Doğa koruma milli parklar Şube Antalya Şefliği Av koruma memurları, kara akbabanın Serik ilçesine bağlı Yanköy mahallesinde olduğunu tespit ederek, mahalle halkından da gelen ihbar üzerine yabani olan kuşu yakalayarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal yaşam Parkına götürdü. Uzun süredir kanat çırptığı için yorgun düşen kara akbaba için veteriner eşliğinde rehabilitasyon yapılıp beslendi. Tekrar doğal yaşamına bırakılacak olan yabani kuş bir süre daha hayvanat bahçesinde kalacağı öğrenildi.