Avrupa son 500 yılın en kurak dönemini geçiriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ortak Araştırma Merkezi, Avrupa’nın son 500 yılın en kurak dönemini geçirdiğini açıkladı.

AB Komisyonun Ortak Araştırma Merkezi’nin (JRC) Avrupa Kuraklık Gözlemevi’nin veri ve analizlerine dayanarak hazırladığı "Avrupa’daki Kuraklık-Ağustos 2022" raporu yayımlandı. Raporda Avrupa’nın birçok bölgesindeki kuraklık durumunun endişe verici olduğu vurgulandı. Temmuz ayındaki endişe verici durumun devam ettiği, AB topraklarının yüzde 47’sinin halen “uyarı”, yüzde 17’sinin ise “alarm” durumunda olduğu kaydedildi. Toplamda AB topraklarının yüzde 64’ünün uyarı veya alarm durumunda olduğu ifade edildi. JRC uzmanlarının Avrupa’daki mevcut kuraklığı, “son 500 yılın en kurak dönemi” olarak değerlendirdiği ifade edildi.

"Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek"

AB düzeyinde mısır, soya fasulyesi ve ayçiçeği mahsulünün son 5 yıl ortalamasının sırasıyla yüzde 16, yüzde 15 ve yüzde 12 altında olduğu belirtildi. Yağış olmaması nedeniyle Avrupa’daki hemen hemen tüm nehirlerde su seviyesinin düştüğü, enerji santrallerinin hidroelektrik üretiminin azaldığı, soğutma sistemleri ve nehir taşımacılığının aksadığı belirtildi. Birkaç AB üyesi ülkenin, önümüzdeki haftalarda arzın tehlikeye girmesine karşın su kullanımını kısıtlamak için önlemler aldığı aktarıldı. Önümüzdeki aylarda, Kasım 2022’ye kadar Akdeniz’in batısında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği konusunda da uyarıda bulunuldu.