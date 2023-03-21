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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’da yer alan Hindukuş Dağları bölgesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’da yer alan Hindukuş Dağları bölgesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çevre 21.03.2023, 20:06
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’da yer alan Hindukuş Dağları bölgesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’da yer alan Hindukuş Dağları bölgesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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