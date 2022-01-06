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Bakan Akar: "Made in Türkiye markası uluslararası pazarda hak ettiği pazarda hak ettiği konuma yükselmiştir"
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Çevre 06.01.2022, 19:48
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.