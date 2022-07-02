Avlanıp pencere korkuluklarına sarkan yılan paniğe neden oldu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir evin damında kuşları yutup pencere balkonuna sarkan yılan, ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Uludere ilçesi Hilal beldesinde evlerinde akşam yemeği yiyen Babat ailesi, gelen sesler üzerine evi kolaçan etti. Perdeyi çeken aile, pencerenin korkuluklarında sarkıp avlanan yılanı gördü. Ağzında kuşla yılanı gören aile fertleri panik yaşadı.

Aile fertlerinden Şilan Babat, evlerinin damında kuş yuvası olduğunu ve yılanın yavruları yuttuğunu ve annelerinin de ağzında olduğunu ifade etti. Babalarının evde olmadığını aktaran Babat, amcalarına haber verilmesiyle yılanın pencereden alınıp kırsal alana bırakıldığını söyledi.