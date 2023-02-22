Avcılık durduruldu, dağ keçileri rahatça gezmeye başladı

Kara avcılığını ikinci bir duyuruya kadar Türkiye genelinde durdurulması sonrasında Tunceli’deki dağ keçileri, kayalık ve ormanlık alanda karınlarını doyururken görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle kara avcılığını, 14 Şubat 2023 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar durdurmuştu. Avcılığın durdurulması, yaban hayvanlarının rahatça dolaşmasına vesile oldu. Tunceli’de de koruma altında bulunan yaban keçileri, kayalık ve ormanlık alanda karınlarını doyururken görüntülendi.